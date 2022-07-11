Поліція Одещини розшукає неповнолітню дівчину (фото)

Відділом поліції № 1 Одеського районного управління № 2 встановлюється місце знаходження жительки міста Чорноморськ Марини Мамалиги, 2005 р.н, яка вчора, 10 липня, пішла з дому і досі не повернулася.

Прикмети: зріст 157 см, волосся до плечей, з одного боку рожеве, з іншого — синє, худорлявої статури.

Особливі прикмети: татуювання на лівій руці — заєць, на ключицях — гілочки, посередині — сонце.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження дівчини, просимо повідомити до поліції за номерами телефону 26 02 02, (048) 779 47 95, (067) 556 18 35 або на спецлінію «102».

Поліція Одеської області