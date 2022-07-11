Поліція Одещини розшукає неповнолітню дівчину (фото)
Відділом поліції № 1 Одеського районного управління № 2 встановлюється місце знаходження жительки міста Чорноморськ Марини Мамалиги, 2005 р.н, яка вчора, 10 липня, пішла з дому і досі не повернулася.
Прикмети: зріст 157 см, волосся до плечей, з одного боку рожеве, з іншого — синє, худорлявої статури.
Особливі прикмети: татуювання на лівій руці — заєць, на ключицях — гілочки, посередині — сонце.
Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження дівчини, просимо повідомити до поліції за номерами телефону 26 02 02, (048) 779 47 95, (067) 556 18 35 або на спецлінію «102».Tweet