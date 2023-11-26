Чергова провокація скандальної «слуги»? Безугла заявила, що головнокомандувач Залужний не надав плану на наступний рік і має піти

Народна депутатка від “Слуги народу”, членкиня комітету нацбезпеки, оборони та розвідки Марʼяна Безугла заявила, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не надав плану на наступний рік, тому військове керівництво України має піти.
“Так, головнокомандувач ЗС України не зміг надати план задуму на 2024. Ні великий, ні маленький, ні асиметричний, ні симетричний. Військові просто сказали, що їм треба забирати не менше 20 тисяч громадян на місяць”.
Безугла (чи хтось інший?) хоче відставки Залужного / Колаж УНІАН, фото УНІАН, facebook.com/m.bezuhla
За словами Безуглої, ця проблема наростала ще влітку, як на засіданнях Ставки, так і в парламенті при плануванні бюджету на 2024 рік.
“Ми питали, під що планувати? Як ви бачите війну? Чому створення бригади, а не доукомплектування існуючих? Скільки коштуватиме бригада, нова бригада? Це ж ще нові штаби, що з бойовими підрозділами? Чи закладати кошти під ротацію і демобілізацію? Що з навчанням? Що з ротаціями? Чому в 2024 не закладена закупівля турнікетів взагалі, наприклад? Ви розумієте, що один загиблий коштує державі 15 млн грн, а турнікет типу САТ – в 10 тис раз менше? Окрім трагедії загибелі як такої”, – написала депутатка.
“Ця дискусія була непублічною, але напруження наростало і зараз ситуація така, що якщо військове керівництво не може надати ніякого задуму на 2024 рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей без жодної пропозиції зі змін системи ЗСУ, то таке керівництво має піти”.
“Українська правда” звернулася до речниці фракції “Слуга народу” Юлії Палійчук, щоб уточнити, чи можна вважати пост Безуглої позицією партії або фракції.
“Звертайтесь, будь ласка, до пані Марʼяни Безуглої. Вона сама собі прес-служба і сама відповідає за свої слова”, – відповіла вона.
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Сьогодні народний депутат України 9-го скликання від партії «Слуга Народу», заступниця голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла вчинила чергову інформаційну провокацію, яка носить ознаки спланованої ІПсО в інтересах певних політичних груп та грає на руку країні-агресору РФ.
Так оцінив скандальну заяву сумнозвісної “слуги” блогер, засновник InformNapalm Роман Бурко
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Мар’яна Безугла, яка постійно виступає як «торпеда» для провокацій та скандалів спрямованих проти ЗСУ, які підривають морально-психологічний стан українських військових, сьогодні вчергове озвучила свої голослівні та нічим не підкріплені обвинувачення на адресу українського командування і Головнокомандувача ЗСУ, атаку проти якого вона цілеспрямовано проводить вже не перший місяць з періодичними вкидами, відволікаючи на себе увагу українських і світових ЗМІ. І такі дії з боку політикині стають підґрунтям для чуток про «розкол українського суспільства» і нібито про супротив політичної верхівки та армії. Ці дії також вкладаються у канву підривної діяльності РФ на Заході з метою зриву поставок озброєння та фінансової допомоги Україні.
Нагадуємо також, що саме Мар’яна Безугла була авторкою скандального законопроєкту № 7351, який за її пропозицією надавав право командирам самостійно убивати військовослужбовців за невиконання наказів без будь-яких доведених обставин, також, у ЗМІ, оцінений як спроба відновити сталінські методи смертної кари в Україні. Метою такого законопроекту було зіштовхнути українських солдат і офіцерів, знизити боєздатність української армії та в перспективі спричинити громадянську війну і протистояння. Що стало б подарунком для РФ.
Аналітики міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, які з 2014 року стикаються та аналізують інформаційні операції з боку країни-агресора РФ, а також проводять OSINT і фактчекінг, звертають увагу, що якщо проаналізувати новий провокаційний допис Мар’яни Безуглої, то видно, що вона намагається грати на емоціях людей, яким не відомо, що ніхто з командирів ЗСУ, включаючи Головнокомандувача, не має доповідати Мар’яні Безуглій про стратегічні плани, бо вона всього лише заступниця голови Комітету і не бере участі у Ставці Верховного Головнокомандувача. Ба більше, вона не має ні відповідної військової освіти, ні відповідних рівнів допуску до державної таємниці.
Її дії періоду повномасштабного вторгнення вказують, що їй не тільки неможна довіряти якісь військові плани, але і напроти – її треба якнайдалі тримати від армії та розвідки, бо вона методично та цілеспрямовано веде підривну діяльність, яка розхитує стійкість української армії та України загалом в умовах війни.
P.S: Прикметно, що коментувати дичину від Мар’яна Безугла
можуть лише її друзі та люди, які стежать за її сторінкою понад 24 години. Напередодні своєї чергової провокації Мар’яна намагалась пробитись у друзі до багатьох ввідомих волонтерів та блогерів, які пишуть про війну з 2014 року
. Свій запит “в друзі” вона надсилала і мені, про що я інформував друзів та вказував, що це виглядає підозрілим.