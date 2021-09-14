В Україні за добу підтвердили 3 332 випадки COVID-19

Протиковідне щеплення отримали ще понад 135 тис. українців.

За минулу добу, 13 вересня, в Україні зафіксовано 3 332 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Серед захворілих 364 дитини і 58медпрацівників.

Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я, вчора було госпіталізовано 718 осіб, від коронавірусу одужали 1 404 пацієнти, від ускладнень хвороби померли 97 людей.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (412), Харківській (260), Львівській (241), Одеській (232) та Луганській (214) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 321 156 осіб, одужали від коронавірусу 2 223 272 людини, від ускладнень захворювання померли 54 457 пацієнтів.

У понеділок, 13 вересня, вакцинувалися проти коронавірусної недуги 135 223 людини. З них одну дозу отримали 54 523 осіб, повністю імунізовані — 80 700 людей.

Вакцинацію проводили 300 мобільних бригад, 1 004 пункти щеплення та 353 центри вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 5 961 265 людей, з них 5 961 263 людини отримали одну дозу, повністю імунізовані та отримали дві дози 4 884 904 людини. Загалом проведено 10 846 167 щеплень.

Нагадаємо, вчора Кабмін ухвалив нові карантинні норми. Вони наберуть чинності з 20 вересня. // LB.ua