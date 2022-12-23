Поліція Одещини розшукує неповнолітніх хлопця і дівчину (фото)

Ізмаїльським районним відділом поліції в Одеській області розшукується Кирило Беженар, 2008 року народження, який 22 грудня пішов з дому і досі не повернувся.

Прикмети: на вигляд 14-16 років, зріст 180-185 см, середньої статури, світле волосся.

Був одягнений: у темне довге пальто, брюки чорного кольору, чорні черевики.

Особливі прикмети: кульгає при ходьбі.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження хлопчика, просимо повідомити до територіального відділу поліції за телефонами: (096) 458 76 32, (048 41)7 53 63, (04840) 4 55 10, 063 131 5460, 069 814 9710 або на спецлінію 102.

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