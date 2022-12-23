Поліція Одещини розшукує неповнолітніх хлопця і дівчину (фото)
Ізмаїльським районним відділом поліції в Одеській області розшукується Кирило Беженар, 2008 року народження, який 22 грудня пішов з дому і досі не повернувся.
Прикмети: на вигляд 14-16 років, зріст 180-185 см, середньої статури, світле волосся.
Був одягнений: у темне довге пальто, брюки чорного кольору, чорні черевики.
Особливі прикмети: кульгає при ходьбі.
Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження хлопчика, просимо повідомити до територіального відділу поліції за телефонами: (096) 458 76 32, (048 41)7 53 63, (04840) 4 55 10, 063 131 5460, 069 814 9710 або на спецлінію 102.
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Одеським районним управління поліції № 2 встановлюється місце знаходження Голубєвої Валентини, 2006 р.н., яка сьогодні, 22 грудня, пішла з дому і досі не повернулася.
Прикмети: 160 см, очі зелені, волосся світло-русе, нижче плечей.
Була одягнена: в світло-зелену куртку до колін, рожеву шапку та темно-сині кросівки.
Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваної, просимо повідомити до поліції за номером телефону +380 (97) 733 92 10 або на спецлінію «102».
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