Поліція Одещини розшукує неповнолітнього хлопця (фото)

Білгород-Дністровським районним відділом поліції ГУНП в Одеській області розшукується 14-річний Толіка Артур, який сьогодні, 20 травня, близько 11-ї години пішов зі школи та наразі його місцезнаходження невідоме.

Прикмети: зріст 135 см, худорлявої статури, коротке та темне волосся, карі очі.

Був одягнений: в помаранчевий светр, світлі штани.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження хлопця, просимо повідомити до територіального підрозділу поліції за номерами телефонів (04849) 6-32-16, (097) 313-72-84 або на спецлінію 102.

ГУ Національної поліції в Одеській області