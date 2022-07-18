Поліція Одещини розшукує неповнолітню дівчину (фото)

Подільським районним управлінням поліції в Одеській області встановлюється місце знаходження мешканки села Липецьке Вакаренко Катерини, 2005 р.н. Дівчина пішла з дому вчора ввечері і досі не повернулася.

Була одягнена: в чорну футболку, сірі штани, чорні мокасини. При собі мала сіру шкіряну жіночу сумку.

Прикмети: зріст 164-168 см, середньої статури, очі карі, волосся темне, довге.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваної, просимо повідомити до поліції за номером телефону (04862) 4 20 20 або на спецлінію «102».

Поліція Одеської області