Поліція розшукує 8-річного мешканця Вознесенського району Миколаївщини (фото)

Ввечері 1 жовтня до Вознесенського районного управління поліції звернулася мешканка селища Олександрівка, яка повідомила, що її онук, Мельник Микола Костянтинович 2017 року народження, пішов з дому (з велосипедом) близько 11:00 на прогулянку та досі не повернувся. Наразі його місцезнаходження невідоме.

Прикмети: зріст 130 см, волося темне коротке, очі карі.

Був одягнений у вельветові штани, синю кофту.

Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження розшукуваної або надати іншу корисну інформацію, повідомити про це до чергової частини Вознесенського районного управління поліції за номером (0512) 53-13-21 або на лінію 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області