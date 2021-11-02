В «Дие» произошел масштабный сбой — из приложения исчезли почти все документы

Сейчас его работа возобновлена.

В мобильном приложении «Дия», где вскоре COVID-сертификат станет еще доступнее, во вторник произошел сбой.

Служба поддержки его причиной называет технические проблемы, пишет ТСН. Среди основных проблем, на которые жаловались пользователи — невозможность авторизоваться и сгенерировать сертификаты о вакцинации. Более того, у некоторых пользователей исчезли из приложения все документы, кроме паспорта и идентификационного кода.

Сейчас работу «Дии» возобновили. В Минцифре поясняют, что ухудшение ситуации с коронавирусом и переход регионов в «красную» зону увеличили нагрузку на реестры.

«Как следствие — сервисы в приложении могут работать медленно. В том числе и СOVID-сертификаты», — говорит представительница ведомства Олеся Диденко. И добавляет, что сейчас тестируют приложение, чтобы в дальнейшем там отображался ПЦР-тест.

«И вместе с Минздравом мы подключаем новые лаборатории и работаем над тем, чтобы люди могли получать сертификаты о выздоровлении. Совсем скоро украинцы смогут генерировать сертификаты в «Дие» с помощью паспортов-книжечек и вида на временное и постоянное проживание. Планируем, что каждые два дня сейчас будут выходить новые продукты», — резюмировала она.

Напомним, за последние несколько дней украинцы сгенерировали в приложении «Дия» 1 млн COVID-сертификатов.

Для получения COVID-сертификатов в приложении «Дия» больше не требуется электронная подпись, в частности, и» действие. Подпись», для которого было необходимо подтверждение личности с помощью Photo ID. // УНИАН