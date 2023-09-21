Поліція розшукує безвісно зниклого 16-річного хлопця з Брусилівської громади (фото)

Правоохоронці відділу поліції №2 (м. Коростишів) Житомирського райуправління та рідні встановлюють місцезнаходження Сичевського Олексія Олексійовича, 2007 року народження.

Юнак проживає у селі Хомутці Брусилівської ТГ. Уранці 18 вересня він поїхав на навчання до гімназії у смт Брусилові та до теперішнього часу додому не повернувся. Встановлено, що 20 вересня він відвідував кілька уроків у навчальному закладі, після цього хлопця ніхто не бачив.

Прикмети зниклого: зріст близько 175 см, худорлявої статури, волосся світле коротке. Був одягнений у футболку синього кольору та чорні шорти.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місця знаходження Олексія Сичевського, повідомте за телефонами (096) 691-13-01, (098) 608-98-15, (04130) 5-06-40 або «102» чи зверніться до найближчого відділку поліції.

Житомирське районне управління поліції