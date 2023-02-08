Поліція розшукує безвісно зниклу родину (фото)
Вінницьким районним управлінням поліції розшукуються безвісно зниклі:
Толсокоров Павло Ігорович 1989 р.н;
Толстокорова Ольга Володимирівна 1989 р.н та
Толстокорова Анастасія Павлівна 2018 р.н.
З 12 квітня минулого року, після ракетного обстрілу військами рф у м.Маріуполь родина перестала виходити на зв’язок.
Хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування розшукуваних, прохання повідомити за телефонами: (0432) 59-49-00, 068-862-30-47, 063-287-92-85 або 102.
Відділ комунікації поліції Вінницької областіTweet