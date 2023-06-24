У ДТП на Вінниччині загинув неповнолітній мотоцикліст

23 червня у смт Муровані Курилівці сталась дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої 16-річний водій мотоцикла загинув на місці події.

Попередньо встановлено, що близько 22.10 неповнолітній житель Могилів-Подільського району не впорався з керуванням та допустив наїзд на бордюр.

В результаті аварії 16-річний водій мотоцикла від отриманих травм загинув на місці.

Транспортний засіб поміщено на арештмайданчик.

За інформацією слідства, загиблий не мав права керування транспортним засобом, оскільки не пройшов відповідного навчання та не отримав посвідчення водія.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Відділ комунікації поліції Вінницької області