Поліція встановлює місце знаходження неповнолітніх мешканців Івано-Франківська (фото)

Відділ ювенальної превенції розшукує трьох вихованців центру соціально-психологічної реабілітації дітей, які 05 квітня близько 08:00 пішли на навчання і по даний час їхнє місце перебування невідоме.

-️ Зниклий – Нестерук Владислав Богданович, 2008 року народження, житель с. Смодна Косівського району

️Прикмети розшукуваного: зріст 165 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке, пофабоване у рудий колір.

️Одягнений в чорні спортивні штани, чорний батнік, синю куртку та чорні кросівки «Nike».

– Зниклий – Грибінник Віктор Вікторович, 2009 року народження, житель с. Турка Коломийського району

Прикмети розшукуваного: зріст 162 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке каштанове.

Одягнений в чорний спортивний костюм.

– Зниклий – Паньків Андрій Іванович, 2010 року народження, житель м. Івано-Франківська

️Прикмети розшукуваного: зріст 155 см, середньої тілобудови, волосся коротке темно-русяве.

️Одягнений в чорні спортивні штани та чорний батнік.

Правоохоронці звертаються до громадян та представників ЗМІ, які можуть допомогти встановити місце знаходження неповнолітніх Нестерука Владислава, Грибінника Віктора та Паньківа Андрія або надати іншу корисну інформацію, прохання негайно телефонувати на лінію «102» або інформувати відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: 0342-79-03-23; 0674971787, 0673362775, 0963277024

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини