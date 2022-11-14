Поліція встановлює обставини вибуху в квартирі у Подільському районі столиці

Наразі на місці працюють співробітники ДСНС та правоохоронці. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

Сьогодні близько 9:00 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про вибух у квартирі на вулиці Сергія Данченка. За вказаною адресою негайно були скеровані усі екстрені служби.

Наразі на місці події працюють рятувальники та слідчо-оперативна група Подільського управління поліції. Інформація щодо потерпілих, а також ймовірної причини вибуху встановлюється.

Дана подія зареєстрована до журналу Єдиного обліку заяв і повідомлень Подільського управління поліції.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Відділ комунікації поліції Києва