В Донецкой области автомобиль насмерть сбил ребенка

В Покровске по факту ДТП, в котором погиб ребенок, начато уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, передает УНН.

“15 декабря, около 11:00, 59-летний водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara, выезжая из г. Покровск, совершил наезд на мальчика, который в это время переходил дорогу. От полученных многочисленных травм 10-летний ребенок погиб на месте. Проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, правоохранители устанавливают свидетелей и обстоятельства происшествия. Досудебное расследование продолжается”, — говорится в сообщении.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.