ДТП із двома загиблими сталася у Голосіївському районі столиці (фото)

Подія відбулась сьогодні о 14:20 на Столичному шосе.

Попередньо встановлено, що керманич Lexus, рухаючись в третій смузі проїзної частини, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на металевий відбійник, в результаті чого авто перекинулось.

Внаслідок ДТП 40-річний водій загинув на місці пригоди, а його 22-річний пасажир отримав тяжкі травми та помер дорогою до лікарні.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Правоохоронці продовжують з’ясовувати всі обставини події та механізм автопригоди.

Відділ комунікації поліції Києва