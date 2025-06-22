Поліція застерігає: зачепінг або трейнсерфінг – не геройство, а небезпечна гра

Завдяки соціальним мережам ця розвага стає «модною» серед підлітків. Діти женуться за хвилею драйву, не усвідомлюючи, чим ризикують.

«Це не відвага, а небезпечна гра зі смертю», – категорично заявляє начальниця відділу ювенальної превенції ГУНП в Одеській області Вікторія Чалова.

Цього року в Одеській області вже сталися три трагічні випадки: в обласному центрі, Одеському та Подільському районах підлітки загинули і зазнали важких опіків, піднявшись на нерухомі вагони. Майор поліції Вікторія Чалова наголошує, що навіть нерухомі об’єкти залізничної інфраструктури становлять смертельну небезпеку через високовольтну напругу. Струмом може уразити не лише при дотику, іноді достатньо просто наблизитися на небезпечну відстань.

Поліцейські щодня працюють над запобіганням таких трагедій. Вони інформують дітей у школах, проводять рейди на вокзалах, співпрацюють зі співробітниками Одеської залізниці, а також моніторять соцмережі, щоб вчасно зупинити небезпечний контент.

«Діти часто повторюють те, що бачать у соціальних мережах. Вони не усвідомлюють: кілька тисяч вподобайок не варті наслідків – важких опіків, втрати здоров’я, а то й життя», – застерігає керівник ювенальних поліцейських Одеського регіону Вікторія Чалова.

За її словами, мотивація таких вчинків – це не лише бажання виділитись, а й тиск однолітків: якщо в компанії зачепінг вважають сміливим, то дитина намагається відповідати очікуванням.

Поліцейська також нагадує: відповідальність за такі вчинки несуть не лише самі підлітки. Якщо порушнику немає 16-ти років – відповідатимуть батьки. І не лише адміністративно. У випадку тяжких наслідків законом передбачено і кримінальну відповідальність.

«Безпека дитини починається вдома – з довіри, пояснень та контролю. Батьки мають знати, з ким спілкується їхня дитина, що дивиться в інтернеті, про що мріє, де проводить вільний час. І зауважу: згідно з чинним законодавством, з 22:00 до 6:00 діти до 16-ти років не мають бути в публічних місцях без супроводу дорослих. Це прості правила, що можуть врятувати життя», – підсумувала Вікторія Чалова.

Відділ комунікації поліції Одещини

(за матеріалом відділу ювенальної превенції)