На Тячівщині 21-річний водій збив двох малолітніх велосипедистів і вилетів у кювет

У селі Лази Тячівського району водій автомобіля «ВАЗ 2107» не впорався із керуванням і здійснив наїзд на двох малолітніх велосипедистів. Наразі 10-ти та 12-річний хлопчики знаходяться під наглядом медиків

Вчора, 26 лютого, о 15:04, працівники поліції Тячівщини отримали повідомлення про те, що в селі Лази трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі малолітніх.

Як з’ясували працівники слідчо-оперативної групи, 21-річний місцевий житель за кермом «ВАЗ 2107» відволікся від дороги і, не впоравшись із керуванням, допустив наїзд на двох малолітніх хлопчиків. У той час 10-ти та 12-річний жителі цього ж села вдвох їхали на велосипеді. Внаслідок автомобільної аварії діти отримали численні ушкодження та наразі перебувають під наглядом лікарів.

Водій пройшов медосвідчення, за висновком якого знаходився за кермом тверезим.

Автомобіль чоловіка поміщено на спецмайданчик Тячівського відділу поліції.

Факт дорожньо-транспортної пригоди розслідують у рамках кримінального провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху).

Відділ комунікації поліції Закарпатської області