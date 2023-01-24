Поліцією Одещини розшукується неповнолітній хлопець (фото)

Білгород-Дністровським районним відділом поліції в Одеській області розшукується 17-річний Акуренко Антон, який 21 січня пішов з дому і досі не повернувся.

Прикметик: зріст 170 см., худорлявої статури,світле волосся, карі очі.

Був одягнений: у чорну куртку, чорні штани, чорні кросівки.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження хлопця, просимо повідомити до територіального відділу поліції за номером телефону (04849) 28361 або на спецлінію «102».

ГУ Національної поліції в Одеській області