Поліцією встановлюється місцеперебування неповнолітньої Мар`яни Роздорожньої (фото)

17 серпня близько 19:00 дівчина пішла з місця мешкання с. Кудашівка до магазину та до теперішнього часу додому не повернулася.

Правоохоронцями встановлено, що 18 серпня близько 13:00 її бачили на автостанції в смт. Божедарівка. Вона сідала до автобусу, який рухався у напрямку м. Дніпро.

Прикмети: на вигляд 16-17 років, зріст 160 см, повної статури, волосся до плечей, фарбоване в темно-вишневий колір. На обличчі висипання.

Була одягнена: світла футболка, сині короткі шорти, світлі мокасини, при собі мала жіночу сумочку з тигровим візерунком.

Дівчина раніше вже неодноразово уходила з дому.

Усім хто володіє інформацією про місцезнаходження неповнолітньої прохання повідомити до відділення поліції № 6 (Кринички) Кам’янського РУП за телефонами: (05654) 9 2181, (068) 848 41 22, (093) 529 74 47, (096) 586 94 41, (097) 917 45 95, або «102».

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського РУП