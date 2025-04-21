Помер Папа Римський Франциск

Глава церкви помер у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта.

У Ватикані повідомили про смерть Папи Римського Франциска.

Як пише Vatican News, він помер вранці 21 квітня у віці 88 років.

Pope Francis died on Easter Monday, April 21, 2025, at the age of 88 at his residence in the Vatican’s Casa Santa Marta. pic.twitter.com/jUIkbplVi2 — Vatican News (@VaticanNews) April 21, 2025

“Найдорожчі брати і сестри, з глибоким сумом я повинен повідомити про смерть нашого Святішого Отця Франциска. Цього ранку о 7:35 єпископ Риму Франциск повернувся до дому Отця. Усе його життя було присвячене служінню Господу та Його Церкві. Він навчав нас жити цінностями Євангелія з вірністю, мужністю та загальною любов’ю, особливо на користь найбідніших і маргіналізованих. Вдячність за його приклад як правдивого учня Господа Ісуса, ми вручаємо душу Папи Франциска безмежній милосердній любові Єдиного і Триєдиного Бога”, – повідомив кардинал Кевін Фарелл, камерленго Апостольської палати.

Більше про першого лантиноамериканського Папу Римського – в матеріалі “Папа з-за краю світу”.

Великодню Святу Месу Пасхального чування в базиліці Святого Петра у Ватикані з доручення Папи Франциска відслужив кардинал Джованні Баттіста Ре. Сам Франциск великодні богослужіння не очолював.

За день до смерті понтифік прийняв у Ватикані американського віцепрезидента Джей Ді Венса. Зустріч була короткою: тривала кілька хвилин.

Хвороба Папи

З лютого Франциск лікував легеневі хвороби. 14 лютого його госпіталізували, а 18 – діагностували двобічну пневмонію. 28 лютого у Понтифіка виникли проблеми з диханням, і його підключили до апарату штучного дихання.

У Ватикані припускали, що Понтифік міг висловити бажання зректися престолу – хоча сам Франциск раніше виключав такий розвиток подій.

3 березня Папа Римський Франциск переніс два епізоди гострої дихальної недостатності.

У березні Понтифік уперше за тритижневе перебування у госпіталі, де очільник Римо-католицької церкви лікувався від двосторонньої пневмонії, записав для вірян аудіозвернення.

Він провів у лікарні 38 днів.

6 квітня Папа Франциск уперше з’явився на публіці після тривалої хвороби.

Папа Франциск

Франциск (у миру — Хорхе Маріо Берґольйо) був 266-й Папою Римським.

Народився 17 грудня 1936 року у Буенос-Айресі в сім’ї італійських мігрантів, був старшим із п’яти дітей.

Закінчивши середньо-спеціальну індустріальну школу за фахом хіміка, працював у лабораторії Hickethier-Bachmann, де займався контролем за відповідністю продуктів харчування санітарним нормам.

У віці 21 року майбутній Папа вступив до семінарії у буенос-айреському районі Вілья-Девото.

Висвячений на священника 13 грудня 1969 року єпископом Рамоном Хосе Кастельяно, після чого продовжив навчання в Іспанії.

20 травня 1992 року Папа Римський Іван-Павло II призначив Хорхе Бергольйо титулярним єпископом Ауки, єпископом-помічником Буенос-Айреса.

На консисторії, що відбулася 21 лютого 2001 року, Папа Іван Павло II надав архієпископові Бергольйо сан кардинала-пресвітера з титулом римської церкви Сан-Роберто Белларміно. Брав участь у Конклаві 2005 року, під час якого називався одним із папабілів. Під час голосування він був основним конкурентом Йозефа Ратцингера: у передостанньому турі отримав 40 голосів кардиналів зі 114 присутніх. Проте вже у наступному турі за нього проголосувало 26 кардиналів, і папою було обрано Ратцингера.

У 2005–2011, упродовж двох каденцій, кардинал Бергольйо – голова єпископської конференції Аргентини.

13 березня 2013 року обраний 266-м Папою Римським. Взяв тронне ім’я Франциск на честь засновника ордену францисканців Франциска Ассізького. Це ім’я досі не використовувалося, таким чином він став першим після папи Ландона у 913 році, хто обрав собі нове ім’я.

Папа Римський Франциск був вихованцем українського священника і, на думку глави Української греко-католицької церкви митрополита Святослава Шевчука, добре знає ситуацію УГКЦ.

У квітні 2016 року ініціював збір усіма європейськими католицькими церквами пожертв для біженців із Донбасу.

28 січня 2018 року, під час зустрічі з українськими вірянами у Соборі Святої Софії в Римі заявив, що кожного вечора молиться українською.

8 лютого 2020 року у Ватикані відбулась аудієнція президента України Володимира Зеленського та Першої леді Олени Зеленської з Папою Франциском. Зеленський запросив Папу відвідати Україну.

2022 року, коли почалась повномасшатбна російська збройна агресія проти України, Папа Франциск підтримав Україну

25 березня 2022 року Папа Франциск ввірив Україну непорочному серцю Діви Марії.

6 квітня 2022 року Папа Франциск засудив різанаину в Бучі та підняв український прапор.

15 квітня 2022 року під час традиційної Хресної ходи в Римі у Страсну п’ятницю Франциск закликав українців і росіян до примирення. Деякі його заяви критикували за спроби примирення жертви з агресором.

Ватикан сприяв звільненню з російського полону українських священників.

У 2014 році очолював список найбільш ймовірних кандидатів на отримання Нобелівської премії світу 2014 року, який склав Глава інституту дослідження проблем миру (PRIO) в Осло норвежець Крістіан Берг Гарпвікен.

У 2022 році Папу Франциска знову висунули номінантом на Нобелівську премію миру 2022 року.

LB.ua