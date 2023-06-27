У Вінниці в ДТП з автобусом постраждали 15 людей (фото)

27 червня у Вінниці сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автобуса приміського сполучення «Богдан» та автомобіля ГАЗ. У результаті аварії тілесні ушкодження отримали 15 людей. Поліція встановлює причини та обставини автопригоди.

Аварія сталась близько 10.00 години поблизу перехрестя вулиць Немирівське шосе та Незалежності у м. Вінниця.

За попередньою інформацією слідства, 67–річний водій автобуса «Богдан» допустив зіткнення з автомобілем ГАЗ, який знаходився біля правого краю дороги.

Станом на 13.00 чотирнадцять пасажирів звернулись за допомогою до медиків. Також травми отримав 64-річний водій ГАЗу.

У водіїв відібрано зразки крові для проведення токсикологічної експертизи.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Тривають слідчі дії.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено покарання до 3 років обмеження волі.

Поліція Вінницької області