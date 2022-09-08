Померла королева Великої Британії Єлизавета ІІ

Королева стала монархом, який правив найдовше в історії держави.

Сьогодні на 97-му році пішла з життя Королева Великобританії та королівств Співдружності Єлизавета II.

Про це повідомили на офіційній сторінці королівської родини у Twitter.

“Сьогодні вдень королева мирно померла в Балморалі. Король і королева-консорт залишаться в Балморалі сьогодні ввечері і повернуться до Лондона завтра”, – йдеться у повідомленні.

Головні факти з біографії Єлизавети ІІ

За свій довгий життєвий шлях Єлизавета ІІ неодноразово ставала тією, про кого говорили: “це член британської королівської родини, що зробив це вперше”.

Дочка герцогині Йоркської, Єлизавети Боуз-Лайон (майбутньої королеви-матері) та принца Альберта (герцога Йоркського), народилася 21 квітня 1926 року у Лондоні.

Як онука короля по чоловічій лінії вона отримала титул британської принцеси — Її Королівська Високість принцеса Елізабет Йоркська. У родині ж її називали пестливим ім’ям “Лілібет”.

Від початку її не бачили майбутньою королевою, оскільки на момент народження вона була лише третью в черзі на престол – після дядька Едуарда, принца Уельського та свого батька. Та зрештою Едуард VIII зрікся престолу.

Друга світова війна увірвалася в життя майбутньої королеви, коли їй було 13 років. Попри те, що розробляли план евакуації, королівська родина тоді вирішила залишатися в країні, а сама юна Єлизавета одразу вирішила, що не може залишатися осторонь.

Із початком війни вона організовувала різноманітні розваги із дітьми персоналу Королівського дому у Віндзорі, а вже у 1940-му році чотирнадцятирічна Єлизавета вперше зробила радіозвернення під час Дитячої години BBC, в якому зверталася до евакуйованих дітей.

В 1945 році майбутня королева вмовила батька дозволити їй зробити свій безпосередній внесок у перемогу. Так вона приєдналася до Жіночої Допоміжної Територіальної Служби. Єлизавета вивчилася на водійку та була відома як № 230873 лейтенант Елізабет Віндзор. Це стало першим випадком в історії королівської родини, коли жінка служила у військовому підрозділі.

Принесла кривава війна в життя юної Єлизавети і велике кохання. Саме тоді, на початку війни, 13-річна Єлизавета познайомилася з кадетом Дартмутського військово-морського училища, сином грецького принца Андрія Філіпом Маунтбаттеном, який служив у Королівскьому флоті. Впродовж війни вони підтримували листування.

Цікаво, що Філіп був її чотириюрідним братом, оскільки він, як і Єлизавета, праправнук короля Данії Кристіана IX. Це однак не завадило їм побратися у 1947 році і пробути разом 74 роки – аж до його смерті у 2021 році.

Спершу резиденцією герцога та герцогині Единбурзьких став невеликий і скромний особняк Кларенс-хаус в історичному районі Лондона Вестмінстер. Тут 14 листопада 1948 року народилася і їхня перша дитина — принц Чарльза.

Втім тривалий час родина мешкала на Мальті, де герцог Единбурзький Філіп проходив службу як офіцер Королівського флоту. З 1949 по 1951 рік пара мешкала саме там, і в 1950 році на світ з’явилася їхня друга дитина – принцеса Анна. Згодом, вже в статусі королеви Великобританії Єлизавета народила ще двох дітей – принца Ендрю, герцога Йоркського (1960) та принца Едварда, графа Ессекського (1964).

Трагічні події в родині вплинули на подальше життя Єлизавети. Здоров’я її батька протягом 1951 року погіршилося, тож Єлизавета довелося почати виконувати деякі його офіційні обов’язки. Тоді ж Єлизавета здійснила низку закордонних візитів – Греція, Італія, Мальта, Канада, США, Австралія, Нова Зеландія… Смерть батька від раку легенів 6 лютого 1952 року застала її у Кенії. Це був перший з 1603 року випадок, коли монарх успадкував престол, перебуваючи за межами Великобританії.

За майже півтора роки відбулася коронація 25-річної Єлизавети, яка також не минула без трагічних подій. Наприкінці березня від раку померла її бабуся – королева Мері.

В цій події Єлизавета також відзначилась першістю – її коронацію, що відбулася 2 червня 1953 року, вважають однією з найпишніших в історії. Зокрема, це була перша коронація, що транслювалась телебаченням.

У тому ж році Єлизавета II разом з Філіпом розпочала піврічну навколосвітню подорож. Так вони стали першим британським королівським подружжям, що обпливло земну кулю. Сама ж Єлизавета запам’яталася не тільки як монарх, що найчастіше подорожував, а й як єдиний панівний монарх Австралії, Нової Зеландії та Фіджі, що побувала там.

Роками королева залишалася однією з найпопулярніших осіб Великобританії. Цьогорічні опитування показали, що 8 з 10 її підданих ставилися до неї позитивно, а три чверті вважали, вона добре працювала як королева.

9 вересня 2015 року королева стала монархом, який в історії Великобританії правив найдовше. Попередній рекорд належав королеві Вікторії, яка правила в країні 63 роки, 226 днів, 16 годин та 23 хвилини. Станом на 8 вересня 2022 правління Єлизавети II тривало вже 70 років та 214 днів.

За час її правління завершився розпад Британської Імперії і повністю формалізувалася Співдружність націй, яка об’єднала більшість колишніх британських володінь. Тепер головною роллю голови Співдружності, якою є королева, стала необхідність підтримувати зв’язки країн Співдружності між собою та з колишньою метрополією.

А роль монарха стала такою, як ми її знаємо сьогодні. Формально королеві належить законодавча, виконавча і судова влада в державах, які вона очолює, але фактично її роль скоріше церемоніальна.

Обставини смерті Єлизавети II

З кінця липня 2022 року все частіше говорили про погіршення стану здоров’я 96-річної королеви, коли вона відправилася на літні канікули до Шотландії.

На початку вересня королева пропустила Braemar Gathering, популярний захід Highland Games.

Вже 6 вересня королева прийняла Бориса Джонсона, який залишив посаду прем’єр-міністра. Це була історична аудієнція – перша, коли монарх виконувала свої ключові обов’язки не в Букінгемському палаці, а у своєму приватному шотландського будинку Балморал.

Вже 7 вересня корольова відклала засідання Таємної ради через рекомендацію лікарів. А 8 вересня Букінгемський палац оголосив, що королева перебуває під медичним наглядом у Балморалі. Королівські лікарі заявили, що вони стурбовані її здоров’ям.

Члени королівської родини, у тому числі принц Уельський, герцог Кембриджський, королівська принцеса, герцог та герцогиня Сассекські, відправилися до Балморалу.

Позиція Єлизавети II щодо України

Заведено, що королева не втручається в політику, а члени британської королівської сім’ї ніколи не роблять політичні заяви.

Втім, це не означає, що вони не можуть підтримувати ті чи інші події. В березні, коли повномасштабна війна в Україні тільки розгорталася, Єлизавета підтримала нашу країну символічно. На фото з аудієнції з канадським прем’єр-міністром Джастіном Трюдо на столі біля Її Величності стояла ваза з композицією із синьо-жовтих квітів.

Ба більше, Її Величність того ж місяця зробила щедру пожертву комітету надзвичайних ситуацій у Британії, що допомагає українським біженцям.

А в травні на відкриття лінії метро у Лондоні, названої на честь королеви, Єлизавета одягла жовтий костюм і капелюшок, прикрашений квітами яскраво-синього відтінку.

10 травня у зверненні королеви на церемонії відкриття парламенту Великобританії Єлизавета також згадала Україну.

“У ці складні часи мій уряд відіграватиме провідну роль у захисті демократії та свободи в усьому світі, включаючи продовження підтримки народу України”, – йшлося у зверненні британської королеви.

УНІАН