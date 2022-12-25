Потрапляння нафтопродуктів до Дністра – норму забруднення перевищено у 200 разів

У суботу, 24 грудня, нафтопродукти потрапили у річку Дністер на території Львівської області. Внаслідок цього виявлено забруднення нафтопродуктами Дністра у Галичі Івано-Франківської області, зафіксовано перевищення допустимих норм у 200 разів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Івано-Франківської ОВА Світлани Оніщук.