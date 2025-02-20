Потужно! Трамп зірвав виступ Хору геїв у Вашингтоні

Президент США Дональд Трамп змінив керівництво Кеннеді-центру у Вашингтоні та скасував заплановані там мистецькі заходи.

Дональд Трамп змінив керівництво Кеннеді-центру, що призвело до скасування мистецьких подій та звільнення артистів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AP News та NBC News.

Кеннеді-центр у Вашингтоні, відомий своєю підтримкою мистецтва, зазнав значних змін після повернення Дональда Трампа на пост президента США. У перший місяць свого другого терміну Трамп усунув керівництво мистецького закладу, наповнив раду директорів своїми прихильниками та оголосив, що його обрано головою ради – одноголосно.

Ці зміни призвели до скасування вистав, зокрема, виступу чоловічого Хору геїв Вашингтону, запланованого на початок червня, що мало стати частиною святкування Місяця гордості. Хоча офіційні особи центру стверджують, що скасування вистав було зумовлено фінансовими та організаційними причинами, Трамп заявив, що це частина його кампанії антиамериканської пропаганди.