Потужно! Трамп зірвав виступ Хору геїв у Вашингтоні
Президент США Дональд Трамп змінив керівництво Кеннеді-центру у Вашингтоні та скасував заплановані там мистецькі заходи.
Дональд Трамп змінив керівництво Кеннеді-центру, що призвело до скасування мистецьких подій та звільнення артистів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AP News та NBC News.
Ці зміни призвели до скасування вистав, зокрема, виступу чоловічого Хору геїв Вашингтону, запланованого на початок червня, що мало стати частиною святкування Місяця гордості. Хоча офіційні особи центру стверджують, що скасування вистав було зумовлено фінансовими та організаційними причинами, Трамп заявив, що це частина його кампанії антиамериканської пропаганди.Tweet