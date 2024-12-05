Правоохоронці Кривого Рогу розшукують 15-річну дівчину (фото)
4 грудня неповнолітня Адель Бабенко вийшла з дому та наразі її місцеперебування невідоме.
Прикмети: на вигляд 15-16 років, зріст 160 см, худорлява, русяве коротке волосся.
Була одягнена: чорна куртка, темні штани, темні кросівки з білою підошвою.
Якщо вам відома будь яка інформація про місцеперебування неповнолітньої Адель Бабенко, 2009 року народження, просимо повідомити до відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції або за телефоном: 0985410623, 102.
Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
за матеріалами Криворізького районного управління поліції