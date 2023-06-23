 Правила безпеки в разі радіаційної аварії

Сподіваємось, що ці поради вам ніколи не знадобляться, але збережіть та поширте.
Ми вже давно переконалися, що рф — країна-терорист. Тому треба бути готовим до всього.
Перше правило безпеки у будь-якій надзвичайній ситуації — зберігайте спокій! Те саме стосується і ситуацій, які ще не трапилися. Пам’ятайте, що ворог намагається дестабілізувати нас, а паніка та страх — тільки йому на руку.
Отже, основні правила безпеки у разі радіаційної аварії:
Перебувайте в укритті (приміщенні):
тримайтесь якомога далі від стін та даху;
залишайтесь в кімнаті без вікон і зовнішніх дверей;
зачиніть та ущільніть всі отвори (скотчем, змоченою тканиною);
вимкніть системи вентиляції (кондиціонери, обігрівачі);
не виходьте з укриття, допоки не буде інших вказівок від органів влади.
Слідкуйте за офіційними джерелами інформації:
користуйтесь повідомленнями від ДСНС, поліції, місцевої влади;
увімкніть телебачення, радіо.
Знезаразьте себе:
обережно зніміть верхній шар одягу;
герметично запакуйте одяг, тримайте його далі від людей і домашніх тварин.
Помийтесь, якщо є така можливість:
прийміть душ з милом, голову помийте шампунем;
не використовуйте кондиціонери для волосся, щоб не закріпити радіоактивний матеріал;
не тріть і не дряпайте шкіру, щоб радіоактивний матеріал не потрапив у рани.
якщо можливості прийняти душ немає, вимийте з милом під проточною водою руки, обличчя та відкриті ділянки шкіри;
якщо немає доступу до води, скористайтеся вологими серветками, вологою тканиною. Зверніть особливу увагу на руки й обличчя, протріть повіки, вії, вуха.
Одягніть чистий одяг:
допоможіть вашим рідним і близьким виконати дії, перераховані вище. За можливості робіть це в рукавичках і масці чи респіраторі.