 Правила безпеки в разі радіаційної аварії

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Сподіваємось, що ці поради вам ніколи не знадобляться, але збережіть та поширте.

Ми вже давно переконалися, що рф — країна-терорист. Тому треба бути готовим до всього.
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Перше правило безпеки у будь-якій надзвичайній ситуації — зберігайте спокій! Те саме стосується і ситуацій, які ще не трапилися. Пам’ятайте, що ворог намагається дестабілізувати нас, а паніка та страх — тільки йому на руку.

Отже, основні правила безпеки у разі радіаційної аварії:

Перебувайте в укритті (приміщенні):
▪️тримайтесь якомога далі від стін та даху;
▪️залишайтесь в кімнаті без вікон і зовнішніх дверей;
▪️зачиніть та ущільніть всі отвори (скотчем, змоченою тканиною);
▪️вимкніть системи вентиляції (кондиціонери, обігрівачі);
▪️не виходьте з укриття, допоки не буде інших вказівок від органів влади.
Слідкуйте за офіційними джерелами інформації:
▪️користуйтесь повідомленнями від ДСНС, поліції, місцевої влади;
▪️увімкніть телебачення, радіо.
Знезаразьте себе:
▪️обережно зніміть верхній шар одягу;
▪️герметично запакуйте одяг, тримайте його далі від людей і домашніх тварин.
Помийтесь, якщо є така можливість:
▪️прийміть душ з милом, голову помийте шампунем;
▪️не використовуйте кондиціонери для волосся, щоб не закріпити радіоактивний матеріал;
▪️не тріть і не дряпайте шкіру, щоб радіоактивний матеріал не потрапив у рани.
▪️якщо можливості прийняти душ немає, вимийте з милом під проточною водою руки, обличчя та відкриті ділянки шкіри;
▪️якщо немає доступу до води, скористайтеся вологими серветками, вологою тканиною. Зверніть особливу увагу на руки й обличчя, протріть повіки, вії, вуха.
Одягніть чистий одяг:
▪️допоможіть вашим рідним і близьким виконати дії, перераховані вище. За можливості робіть це в рукавичках і масці чи респіраторі.
Йодна профілактика потрібна ЛИШЕ у випадку аварії, яка ВІДБУЛАСЬ. Йодид калію токсичний для організму та “не працює” наперед.
Бережіть себе та своїх рідних❤️
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