 Правила безпеки в разі радіаційної аварії

Ми вже давно переконалися, що рф — країна-терорист. Тому треба бути готовим до всього.

Перше правило безпеки у будь-якій надзвичайній ситуації — зберігайте спокій! Те саме стосується і ситуацій, які ще не трапилися. Пам’ятайте, що ворог намагається дестабілізувати нас, а паніка та страх — тільки йому на руку.