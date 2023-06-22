Захист від радіації. Коли насправді потрібна йодопрофілактика

У Центрі громадського здоров’я та Міністерстві охорони здоров’я надали рекомендації про те, як захиститися у надзвичайній ситуації. При тому громадян закликають не скуповувати йодні препарати в аптеках.

У МОЗ запевняють, що держава закупила необхідну кількість йодиду калію. Кожен регіон отримав препарат з розрахунку чисельності населення. У разі аварії будуть оперативно визначені пункти його видачі, найближчі до місця проживання людей.

Крім того, завчасна йодна профілактика може зашкодити здоров’ю.

Якщо радіаційний фон у деяких населених пунктах буде підвищеним, ЦГЗ та місцева влада офіційно сповістять про це населення.

Препарати стабільного йоду вводяться людям лише у випадку радіаційної аварії та за умови впливу на людину радіоактивних ізотопів йоду (визначено наказом МОЗ №408 від 09.03.2021 № 408 “Про затвердження Регламенту щодо проведення йодної профілактики у разі виникнення радіаційної аварії”).

Важливо! Йодна профілактика здійснюється одноразово шляхом прийому йодовмісних препаратів.

“Звертаємо увагу, що нераціональне приймання препаратів йоду може призвести також до негативних наслідків. Приймати лише у разі радіаційних аварій та одноразово і відповідно вищезазначених рекомендацій”, – наголосили у ЦГЗ.

Як діяти, якщо сталася радіаційна аварія

Радіаційна аварія – це порушення правил безпечної експлуатації ядерно-енергетичної установки, обладнання або пристрою, при якому стався вихід радіоактивних продуктів.

Це може призводити до опромінення населення і забруднення навколишнього середовища.

З метою запобігання опроміненню під час ядерно-технічних аварій зазвичай приймається калій йодид. Бажано – в таблетках.

Раніше ЦГЗ рекомендували також приймати спиртовий розчин йоду та 5% розчин Люголя, але у МОЗ йодопрофілактику цими препаратами вважають небезпечною.

Оптимальний час прийому препарату

Препарат йоду оптимально приймати:

за 6 і менше годин до надходження радіоактивної хмари;

одночасно з надходженням “хмари” та через 6 годин після.

Не рекомендовано приймати його через 24 годин після надходження хмари.

Вікові групи та дозування препарату стабільного йоду

У ЦГЗ попереджають: калій йодид треба приймати один раз після їжі і лише після офіційного оповіщення про радіаційну аварію та про необхідність проведення йодної профілактики.

Дозування для дітей та дорослих:

діти до 1 місяця (немовлята й діти, які перебувають на грудному вигодовуванні) – 16 мг,

діти від 1 місяця до 3 років – 32 мг,

діти від 3 до 12 років – 62,5 мг,

підлітки від 13 до 18 років, дорослі до 40 років, вагітні та матері, які годують груддю – 125 мг.

І за можливості – спершу радитися з лікарем!

Раніше повідомлялося, що робити, як їсти і пити при радіаційній аварії. // Діана Кречетова, журналістка УП.Життя