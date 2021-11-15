При пожаре в столичной квартире погибла женщина

В понедельник, 15 ноября, в Соломенском районе столицы в одном из многоэтажек произошел пожар. К сожалению, в квартире спасатели нашли тело женщины.

В 12:02 на 101 поступило сообщение о пожаре на ул. Михаила Донца, 13, что в Соломенском районе столицы. Сообщает Информатор со ссылкой на ГСЧС Киева.

По информации спасателей, пожар возник в комнате одной из квартир на 2 этаже 5-этажного жилого дома.

В 12:28 пожар на площади 15 кв.м пожарные локализовали, а в 12:34 — ликвидировали.

Во время тушения пожара в квартире было обнаружено тело женщины 1955 года рождения.

В результате пожара сгорела и повреждена мебель и личные вещи, закопчена стена и потолок квартиры.

На месте происшествия были задействованы 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава. Причина возникновения пожара и обстоятельства гибели женщины устанавливаются правоохранителями.