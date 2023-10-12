Продовження ліквідації: у Києві накрили чергові підпільні казино

У столиці України знешкодили чергові підпільні гральні заклади, які надавали послуги гравцям без наявності необхідних ліцензій та документів.

Бюро економічної безпеки продовжує вести ліквідацію підпільних гральних закладів. Цього разу працівники БЕБ і правоохоронці провели 30 обшуків у Києві, ліквідувавши незаконну мережу залів. Нагадаємо, що зараз в Україні працюють ліцензовані онлайн казино, які пройшли сертифікацію КРАІЛ, сплатили податки та видачу ліцензій. З рейтингом таких казино можна ознайомитися тут.

У результаті проведеної роботи співробітники БЕБ вилучили 364 комп’ютерних систем, через які підпільні заклади надавали свої послуги відвідувачам. За фактом встановлених порушень розпочате слідство, повідомляє київська поліція.

Як відрізнити підпільний заклад від легального казино?

Окрім незаконних наземних закладів, на теренах українського інтернету продовжують працювати іноземні онлайн казино, які також входять до списку нелегальних компанії. Такі заклади не отримували ліцензій КРАІЛ, тому гра на їх ресурсах дуже небезпечна з точки зору захисту прав користувачів і фінансової безпеки.

Переконатись у легальності онлайн казино можливо шляхом аналізу реєстру КРАІЛ, у якому опубліковані усі носії ліцензій. Також законні заклади освітлюються у різноманітних рейтингах, які створюють досвідченні користувачі.

Зазначимо, що комісія КРАІЛ залишає за собою право анулювати ліцензію казино, якщо компанія порушить закон або регламент. Так, наприклад, сталося с закладами 1xBet і Parimatch, які були пов’язані з державою терористом.

Чому якщо грати, то тільки в ліцензованих казино?

Гра в ліцензованих казино, це в першу чергу фінансова та цифрова безпека гравців. Справа в тому, що законні гральні заклади гарантують своїм клієнтам надійне збереження персональних даних і платіжних реквізитів.

Окрім того, казино з ліцензією активно підтримують армію, платять податки, та використовують високий відсоток віддачі на ігрових автоматах, щоб у кожного клієнта було достатньо шансів отримати виграш.