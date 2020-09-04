Продюсер «Кварталу 95» влаштував ДТП і втік з місця аварії (відео)

У Києві сталося ДТП за участю виконавчого продюсера ТОВ «Квартал 95» Олександра Божкова, який після інциденту покинув місце аварії.

Про це повідомляє «Київ Оперативний».

Його наздогнали очевидці й у нецензурній формі вони закликали Божкова вийти з автомобіля, намагалися відкрити двері в його машині, стукали по склу і штовхали автомобіль.

«Стояти, Вася! Вилазь! Вилазь з машини! Ти чому тільки що машину ує*** і поїхав?!», — кричали вони.

Крім того, чоловіки висловлювалися підозри, що водій перебуває в неадекватному стані.

Божков нічого не відповідав, припаркував машину на тротуарі і просто пішов.

Зазначимо, окрім продюсерської діяльності, Олександр Божков був кандидатом від партії «Слуга народу» на парламентських виборах 2019 року.

Увага, на відео присутня нецензурна лайка:

Прямий