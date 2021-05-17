Пропавшую в Кривом Роге 20-летнюю девушку нашли мертвой

20-летнюю девушку, которую разыскивали в Кривом Роге с 10 мая, нашли повешенной в лесополосе в районе 17-го квартала.

Об этом сообщает Dnepr.info со ссылкой на Первый Криворожский.

Светлана Сидоренко ушла из дома 10 мая и не вернулась. Начались поиски девушки, к которым подключились волонтеры и полиция, 15 мая.

16 мая около 20:00 к правоохранителям обратился местный житель и сообщил, что увидел труп женщины позади одного из супермаркетов в районе остановки «Интернат».

Девушка была повешена на ремне женской сумочки, закрепленной на ветке одного из деревьев. Следов насильственной смерти правоохранители не обнаружили. Обстоятельства смерти Светланы Сидоренко на данный момент выясняют.