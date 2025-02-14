Проти Трампа та його «неконституційного» Маска подали позов прокурори з 14 штатів США

Трамп продовжує це вважати “політичною розправою”, хоча відбувається, мабуть, протилежне.

У четвер, 14 лютого, група з 14 штатів CIF подала до суду на Ілона Маска і президента Дональда Трампа, стверджуючи, що повноваження, якими Білий дім наділив технологічного мільярдера і його консультативний Департамент ефективності уряду, неконституційні.

Про це повідомляє NBC NEWS.

Позов, поданий генеральними прокурорами-демократами з таких штатів, як Арізона, Мічиган і Род-Айленд, спрямований проти величини і масштабів влади Маска, зазначаючи, що DOGE очолив зусилля адміністрації Трампа з різкого скорочення чисельності федеральної робочої сили, розформування цілих агентств і отримання доступу до конфіденційних даних.

«Засновники цієї країни були б обурені тим, що через 250 років після повалення короля народ цієї країни – багато хто з яких воював і вмирав, захищаючи наші свободи, – тепер підпорядковується забаганкам одного необраного мільярдера», – ідеться в заяві генерального прокурора Аризони Кріса Маєса.

Генеральні прокурори стверджують, що Трамп порушив положення Конституції щодо призначень, створивши DOGE – неофіційне урядове агентство – без схвалення Конгресу і наділивши Маска «широкими повноваженнями», не заручившись порадою і згодою Сенату на слуханнях щодо затвердження.

«Президент Трамп делегував пану Маску практично безконтрольні повноваження без належного юридичного дозволу Конгресу і без значущого контролю за його діяльністю», – йдеться в позові. «У результаті він перетворив незначну посаду, яка раніше відповідала за управління урядовими вебсайтами, на призначеного агента хаосу без обмежень і в порушення поділу влади».

Штати домагаються судової постанови, яка забороняє Маску вносити зміни у фінансування уряду, скасовувати контракти, ухвалювати кадрові рішення та багато іншого.

Цей позов – останній у серії судових розглядів з адміністрацією Трампа з приводу DOGE. У четвер група державних службовців подала позов із вимогою заблокувати Маску і DOGE доступ до секретних даних і відсторонити федеральних службовців доти, доки «Маск не буде належним чином призначений відповідно до конституції США».

Минулого тижня генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс і ще 18 генеральних прокурорів штатів подали до суду на адміністрацію Трампа, щоб заблокувати доступ DOGE до персональних даних, які зберігаються в Міністерстві фінансів, назвавши такий доступ «неконституційним». Федеральний суддя тимчасово задовольнив цю вимогу, вважаючи, що штатам «буде завдано непоправної шкоди за відсутності судової заборони».

В окремому позові федеральний суддя задовольнив прохання 22 генеральних прокурорів штатів зупинити зусилля адміністрації Трампа щодо масового скорочення витрат федеральних дослідницьких агентств на обладнання, технічне обслуговування, комунальні послуги та допоміжний персонал.

Незважаючи на юридичні проблеми, Трамп підтримав Маска і DOGE, високо оцінивши їхні зусилля зі скорочення чисельності федерального уряду. Він також обрушився на суди за створення перешкод, вирішивши навіть закони підім’яти під себе.

«Ми повинні зробити наш уряд меншим, ефективнішим, результативнішим і набагато менш витратним, і ми могли б знайти трильйон доларів. Але нам заважають суди, які подають позови в певні інстанції, де дуже важко виграти, і суддя нас зупиняє», – сказав Трамп журналістам у середу.

Нагадаємо, перший етап наполегливих зусиль генерального директора Tesla Ілона Маска та президента США Дональда Трампа зі скорочення видатків урядових агенцій продиктований скоріше ідеологічною атакою на федеральні установи, які давно ненавидять консерватори, аніж сумлінною спробою заощадити кошти платників податків, вважають республіканські експерти.

З моменту інавгурації Трампа 20 січня Ілон Маск відправив членів свого Департаменту ефективності уряду (DOGE) для перевірки конфіденційної інформації про персонал і платежі в урядових комп’ютерних системах та очолив успішну кампанію з ліквідації двох агентств: одного, яке надає допомогу нужденним у всьому світі, іншого – яке захищає американців від недобросовісних кредиторів. // Дзеркало тижня