Внаслідок пожежі на Львівщині у власному будинку загинула сім’я

2 лютого о 03:43 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яно-цегляному житловому будинку в селі Лавочне Стрийського району.

На момент прибуття рятувальників будинок був охоплений вогнем, а сильне задимлення ускладнювало роботу. Вогнеборці, одягнувши спеціальні апарати для захисту органів дихання та зору, одразу розпочали ліквідацію пожежі.

Під час гасіння біля вхідних дверей було виявлено тіла трьох загиблих: 91-річної власниці будинку, її 66-річної доньки та 69-річного зятя.

Пожежу вдалося локалізувати о 05:27, а повністю ліквідувати — о 06:23. Вогонь знищив будинок майже повністю.

Для ліквідації пожежі було залучено 10 вогнеборців та 2 одиниці спецтехніки. Обставини трагедії наразі з’ясовують правоохоронці.

Головне управління ДСНС України у Львівській області