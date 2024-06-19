Путінську делегацію принизили у Північній Кореї (відео)

Лаврова, Білоусова та інших російських міністрів вигнали із зали для переговорів, бо вони сіли за стіл раніше, ніж до зали увійшов Кім Чен Ин.

Про це повідомляє журналіст Денис Казанський.

Момент потрапив до прямої трансляції північнокорейських ЗМІ.

На ній чути, як північнокорейський чиновник вимагає від росіян вийти в хол.

“А навіщо ми сюди зайшли? Ви б одразу попередили” – здивувалися російські міністри. “Спочатку увійде наш керівник”, – пояснив їм представник КНДР.

Після цього інциденту трансляція перервалась.

За 10 років Росія пройшла шлях від члена Великої Вісімки до ізгоя, якого принижують навіть у КНДР.