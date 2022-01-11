Пьяный полицейский начальник пытался «решить вопросы» с патрульными
Патрульные полицейские обнародовали видео, запечатлевшее, как они остановили начальника управления стратегических расследований в Одесской области Вячеслава Ефтения, который вел машину, будучи пьяным.
Инцидент, напомним, произошел в районе 1:30 ночи 8 января в Черновцах.
Ефтений отказался проходить тест на алкогольное опьянение. В отношении него оформили протоколы по ч.1 ст. 122 и ч.1 ст. 130 КУоАП (превышение скорости, управление транспортным средством в состоянии опьянения).
Отметим, что офицер управлял новеньким Mercedes G 63 AMG 2020 года выпуска, который стоит около 200 тысяч евро. В его декларации такое транспортное средство отсутствует. Еще он красуется в странном костюме от Gucci стоимостью больше тысячи евро. Впрочем, это может быть и подделка.
В одесском УСР утверждают, что в настоящее время полковник полиции находится в отпуске по уходу за ребенком. // Думская