Рада позбавила мандатів Рабіновича та Васильковського

Про це в Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.

За припинення депутатських повноважень співголови забороненої партії “Опозиційна платформа – За життя” Вадима Рабіновича проголосувало 302 нардепи, а за позбавлення мандату депутата від фракції “Слуга народу” Ігоря Васильковського – 292.

28 жовтня у Верховній Раді зареєстрували проекти постанов щодо дострокового припинення повноважень народних депутатів Рабіновича та Васильковського “у зв’язку з припиненням громадянства України”.