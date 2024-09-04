«Резерв+» призупинив роботу. Міноборони звернулося до українців
Тривають роботи з покращення функціональності та стабільності застосунку
Застосунок «Резерв+» кілька годин не буде працювати через планові технічні роботи. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
«Покращуємо функціональність і стабільність застосунку. Не хвилюйтеся – усі дані у безпеці й будуть доступні після завершення робіт. Плануємо закінчити орієнтовно до 16:00», – йдеться в повідомленні.
Черногоренко порадила завантажити свій електронний військовий документ у PDF, щоб він був під рукою на випадок перевірки.
Нагадаємо, що Міністерство оборони України планує запровадити додатковий функціонал до застосунку «Резерв+», що дозволить залучити ще кілька мільйонів користувачів.
До слова, користувачі застосунку «Резерв+» невдовзі зможуть перевірити достовірність виписаної повістки, яка надійшла від територіального центру комплектування, автоматично подати заяву на відстрочку, а також обрати спеціальність у Збройних силах. // ГлавкомTweet