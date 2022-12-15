На Миколаївщині чоловік загинув від вибуху міни, яку він показував знайомому

26-річний мешканець одного з сіл Снігурівщини знайшов і приніс додому дві протипіхотні міни, які залишили після себе військові РФ.

На Миколаївщині від детонації ворожих снарядів загинув молодий чоловік, його товариш отримав численні травми і знаходиться у лікарні.

“15 грудня 26-річний мешканець одного з сіл Снігурівщини знайшов і приніс додому дві протипіхотні міни, які залишили після себе військові РФ. Під час демонстрації знахідки знайомому снаряди здетонували”, – йдеться у повідомленні Відділу комунікації поліції Миколаївської області.

Зазначається, що від отриманих травм чоловік помер на місці, а його 33-річний товариш отримав численні травми, зараз за його життя боряться лікарі.

У Нацполіції закликали жителів звільнених територій дотримуватися правил особистої безпеки, не чіпати небезпечні знахідки та не підходити до них, адже будь-якої миті вони можуть здетонувати. // УНІАН