В Житомирской области два человека погибли в ДТП (фото)

На автомобильной дороге Киев — Чоп (Житомирская область) произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека.

Об этом сообщает патрульная полиция Житомирской области, передает УНН.

«Сегодня, около 1 часа ночи, на автодороге М-06 вблизи пгт Пулино, произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими с участием автомобиля Audi и грузовики Mercedes. В результате ДТП водитель и пассажирка легковушки погибли на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Патрульные обеспечили охрану места дорожно-транспортного происшествия и осуществляли регулирование дорожного движения. Детали ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.

Полиция предупреждает водителей, и просит участников дорожного движения быть внимательными за рулем и соблюдать ПДД.