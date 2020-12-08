Родители двух харьковских школьниц будут отвечать за пьянку детей

На родителей 13-летней и 14-летней девушек составили административные протоколы.

2 декабря полицейские мониторили социальные сети и нашли видео с двумя нетрезвыми девушками. Они установили их личности. Родителей 13-летней и 14-летней школьниц директор вызвал в школу.

Об этом сообщили в отделе Ювенальной превенции ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На следующий день в школе сотрудники ювенальной превенции составили на родителей девушек протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст. 184 (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей). Ювеналы провели профилактическую беседу с родителями школьниц и с ними самими. // 2day.kh.ua