Родина керівника «Енергоатому» під час війни придбала маєток за сім мільйонів гривень – Схеми

Будинок оформлений на тещу-пенсіонерку.

Керівник «Енергоатому» Петро Котін у 2023 році поселився в маєтку під Києво вартістю 7 млн гривень. Будинок уже під час повномасштабної війни придбала його теща-пенсіонерка, пишуть у своєму розслідуванні «Схеми».

Нове помешкання сім’ї Котіна – двоповерховий будинок площею 288 квадратних метрів, який має вихід до озера, доступ до якого відкритий тільки для мешканців котеджного містечка.

Журналісти зазначають, що підтвердити проживання чиновника там вдалось за допомогою відкритого публічного акаунту у соцмережі доньки президента «Енергоатома», яка регулярно публікує звідти фото та відео.

Згідно з актом купівлі-продажу, який змогли роздобути журналісти, маєток та земля під ним обійшлася тещі Котіна майже у 7 мільйонів гривень. З них – 6 з половиною мільйонів заплатили за дім і 350 тисяч за ділянку.

Водночас у цьому ж селі подібний маєток з трохи більшою площею, але без виходу до води, цього року продавали за 350 тисяч доларів – це близько 13 мільйонів гривень. Тобто, вдвічі дорожче.

Однак це не вся нерухомість, яку після 2020 року, тобто після призначення Котіна президентом «Енергоатому», придбала його теща. У березні 2021 року у іншому елітному селі у Київській області жінка купила ділянку з виходом до води. У кадастрі земля розділена на три ділянки різної квадратури – чотири, вісім та вісімнадцять соток. Сумарно це майже третина гектара.

Найменша ділянка тоді обійшлась їй 150 тисяч гривень, а найбільша – 670 тисяч. Усього за цю нерухомість вона заплатила тоді близько 40 тисяч доларів. При цьому журналісти зазначають, що взимку 2021 року сотка землі в тому районі коштувала від 2,5 до 5 тисяч доларів. Таким чином, 30 соток землі тоді могли коштувати вдвічі, а то і втричі дорожче: від 75 до 150 тисяч доларів.

Журналісти поцікавились, звідки у тещі Котіна такі доходи. З’ясувалось, що вона працювала на напівдержавних підприємствах, зокрема, на Запорізькій ТЕС. Загалом з 2000-го по 2009-й рік вона отримала 79 тисяч гривень зарплати. Зараз вона, ймовірно, отримує пенсійні виплати. Бізнесу у тещі Котіна не знайшли. Іншого майна, яке можна було б продати – теж.

Її чоловік, тобто тесть Котіна, до виходу на пенсію – у період з 2000-го по 2009-й – отримав 128 тисяч гривень зарплати.

Про доходи та вартісні покупки подружжя говорити із журналістами відмовилось.

Тривалий час відповлявся від розмови із журналістами і сам Петро Котін.

Лише напередодні виходу метеріалу він надіслав письмову відповідь на запит. У ній керівник держпідприємства повідомив, що майно теща купила за «заощадження її родини за понад 50 років трудової діяльності», готівку, що належить її близьким родичам, які довірили вивезти її з окупованих територій, а також запозичені кошти – із розрахунку на майбутній продаж майна, що нині в окупації.

Також Котін додав, що майно в елітних поселеннях купували за прийнятними цінами.

Заначимо, що Петро Котін керує «Енергоатомом» з 2020-го року. І з того часу робота підприємства, яке генерує більше половини від усієї виробленої у державі електроенергії, під його керівництвом нерідко потрапляла до фокусу уваги як правоохоронців, так і журналістів-розслідувачів.