Росія оголосила у розшук суддю Міжнародного кримінального суду, яка «посміла» видати ордер на арешт Путіна

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у федеральний розшук суддю Міжнародного кримінального суду Томоко Акане, яка видала ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна.

Згідно з карткою, російська поліція розшукує суддю за неназваною кримінальною статтею.

У березні 2023 року МКС видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна й уповноваженої з прав дитини в Росії Марії Львової-Бєлової. Через кілька днів російський Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти прокурора і трьох суддів МКС, які видали ордер.

У травні 2023 року Слідчий комітет заочно висунув одному судді МКС – Розаріо Сальваторе Айталі – звинувачення за кримінальними статтями про незаконне взяття під варту і про підготовку до нападу на представника іноземної держави. Тоді ж його оголосили у федеральний розшук, як і прокурора МКС Каріма Хана. // Радіо Свобода