Чоловік і 6-річна дитина загинули під час пожежі у львівській багатоповерхівці

У Львові в неділю, 26 листопада, під час пожежі у квартирі по вулиці Петлюри загинули 36-річний чоловік та 6-річна дитина.

Як повідомили рятувальники з ДСНС Львівської області, виклик до них надійшов о 14:57.

Абонент повідомив про займання у квартирі на четвертому поверсі 9-поверхівки.

З вікна квартири вибивався густий чорний дим.

Під час проведення розвідки задимленої квартири вогнеборці виявили там двох загиблих: чоловіка 1987 року народження та дитину 2017 року народження.

Водночас із задимлених помешкань за допомогою рятувальних пристроїв врятували 6 людей та ще 20 людей вивели на свіже повітря.

Приборкування вогню зайняло майже годину — пожежу загасили о 15:48.

Тим часом заступниця міського голови Львова з питань ЖКГ Ірина Маруняк повідомила, що квартира, де вірогідно, й виник вогонь, була знеструмленою і дегазифікованою (інші квартири до мереж було підключено).

Площа згорілої квартири — 35 кв. м, пожежа охопила 30 кв.м. Причини пожежі мають встановити фахівці. // «ФАКТИ»