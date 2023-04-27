У Мелітополі внаслідок вибуху загинув поліцейський-зрадник Міщенко
До повномасштабного вторгнення Росії він був начальником Приазовського відділу поліції.
Сьогодні вранці в тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух.
Про це повідомив у Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.
“Ранок одного з колаборантів Мелітопольщини почався з гучного квитка до лікарні. Вибух мешканці центральної частини Мелітополя чули о 5:20. Він стався біля під’їзду багатоквартирного будинку по вулиці Героїв України 67. За попередніми даними лікарняний виписано одному з керівників окупаційної поліції, який зрадив Україну і переметнувся на сторону ворога”, – написав Федоров.
За даними проросійських ЗМІ, від вибуху загинув Олександр Мищенко, який влаштувався до росіян “поліцейським”.
“Після окупації мало того, що сам переметнувся на сторону ворога, так ще і підбив своїх співробітників стати зрадниками”, – зазначив мер міста.
Нагадаємо, що в списку колаборантів Мелітополя близько 700 людей. // LB.ua