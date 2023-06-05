У Рівному водія маршрутки покарали за образу матері загиблого воїна

У Рівному покарали водія маршрутки за образу матері загиблого воїна. Тепер він більше не має права працювати у сфері перевезень.

Про таку міру покарання для чоловіка повідомив міський очільник Олександр Третяк у Telegram.

“Така ситуація не просто обурює, водій обов’язково має понести за це покарання. Його вже звільнено з роботи, він не має права більше працювати у сфері перевезень. Водій мусить попросити вибачення у мами загиблого, а також піти на кладовище та вибачитися і перед сином. Перевізника забов’язали передати гуманітарну допомогу на фронт та завезти її туди особисто. Бо бачу, що для когось війна стала десь далеко!” — написав Третяк.

Що сталось

У Рівному водій маршрутки відмовив матері загиблого Героя у пільговому проїзді і нагрубіянив їй. Про це повідомила сама матір Героя Людмила Марчук на сторінці у Facebook. Як ідеться в її дописі, інцидент стався 2 червня по обіді.

“Мене, як матір загиблого бійця. Якби він просто сказав: “Я вам співчуваю, але вибачте, у мене всі пільгові місця зайняті”, цього поста б не було. Коли б не почула собі в спину: “Розвелося вас тут…” Це нас, згорьовані вдови й невтішні матері, розвелося? Чуєте, люди? Розводяться колорадські жуки, нешановний. І це ще війна не скінчилася”, – написала вона.

Жінка додала, що у цій ситуації ніхто із пасажирів не відреагував осудливо.

Відомо, що син Людмили Марчук – Богдан Гордійчук – загинув 4 січня 2023 року, коли він з побратимами повертався з операції на Харківщині. Їхня автівка наїхала на міну. // ТСН