Росіяни заявляють про нову «атаку дронів» на НПЗ у Краснодарському краї
Росіяни заявляють про нову “атаку дронів” на Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Пропагандисти звинувачують Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал BAZA.
За словами росіян, на нафтопереробному заводі зранку 5 травня пролунав вибух, після чого нібито почалася пожежа.
“Кілька хвилин тому завод був атакований українським безпілотником. Він прилетів до однієї з установок і почалася пожежа”, – заявляють у Росії.
Деякі російські ЗМІ нафантазували версію з “диверсантами”. Росіяни пишуть, що “диверсанти підірвали п’яту установку за допомогою СВУ”, а потім нібито намагалися втекти, але їх затримали.
Нагадаємо, в ніч на 4 травня у Краснодарському краї РФ спалахнув резервуар Ільського нафтопереробного заводу.
Пізніше у Росії заявили, що НПЗ нібито атакували чотири безпілотники, а також опублікували відео ймовірної “атаки”.