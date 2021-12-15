Российский «Сбербанк» повесил на киевлянку огромный долг умершего отца

В течение трех лет после смерти заемщика банк не уведомлял женщину ни о наличии долгов, ни о том, что она должна их погасить.

Российский «Сбербанк» выставил киевлянке Людмиле Князьской-Хановой долг в размере 370 тысяч гривень (1 миллион российских рублей) за кредиты, которые она не брала.

Об этом говорится в сюжете ТСН.ua.

Кредиты в банке были взяты покойным отцом женщины. Как говорится в сюжете, о наличии у отца долгов женщина не знала. В течение трех лет после смерти заемщика банк не уведомлял женщину ни о наличии долгов, ни о том, что она должна их погасить. Соответственно, за это время сумма долга увеличилась с 280 до 370 тысяч гривень.

«Оформляя наследство, нотариус делала запрос в банк о наличии счетов. То есть банк был уведомлен о смерти своего клиента. Но об отцовских кредитах сообщить мне не спешил. Как и выйти на связь с вопросом, не хочу ли я их погасить. Свяжись они со мной заранее, сумма кредита была бы значительно меньше», — заявила киевлянка.

«334 тысячи рублей погашаются страховкой, наличие которой банк скрывает в суде», — добавляет Людмила.

По словам адвоката семьи, банк, после того, как установил наследника, должен был уведомить его о наличии какого-либо кредита.

«В нашем случае уведомления были, но они предъявлялись по месту нахождения недвижимого имущества умершего — то есть в Подмосковье. А в наследственном деле, которое у банка было, четко сказано, что местом жительства наследницы является Киев. Они должны были сообщить ей туда. А здесь уведомления направлялись в место, где никто не живет», — рассказывает адвокат.

Он также отмечает, что в исках, которые банк отправлял Людмиле, ничего не говорилось о страховке.

«Я жду ответа банка, почему они скрывали информацию о кредитах. Готова договариваться о реструктуризации в рамках суммы на момент смерти отца. И продолжаю судиться», — заявила киевлянка.

В «Сбербнке» от комментариев отказались, сообщив лишь что банк «анализирует ситуацию и о результатах проверки сообщит женщине отдельно». // УНИАН