Розшук! Допоможіть встановити місцезнаходження 34-річного чоловіка (фото)

Харік Євген Сергійович, 1987 року народження у квітні 2021 року пішов з місця мешкання, що у с.Водяне Камянко-Дніпровського району Запорізької області та до теперішнього часу не повернувся.

Прикмети: зріст 167 см, волосся коротке, русяве, худорлявої статури.

Усім, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування Харіка Євгена Сергійовича прохання повідомити до Нікопольського районного управління поліції за телефонами: «102», (095)785 56 85.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області