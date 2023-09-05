«Слуги» завалили правку про негайне відкриття декларацій публічних осіб. 55 з них просто «забили» на голосування
Про це повідомив перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
За його словами, дане положення підтримали лише 199 народних депутатів.
“Правка №371 про відкриття одразу публічних є-декларацій: не пройшла – 199 лише голосів”, – зазначив він.
Железняк також оприлюднив результати голосування фракцій по цьому питанню:
Слуга народу – 117
Європейська солідарність – 22
Батьківщина – 5
Платформа за життя та мир 15
За майбутнє – 8
Голос – 17
Довіра – 7
Відновлення України – 1
Позафракційні – 7
Законопроєкт №9534 Верховна Рада ухвалила в першому читанні 27 липня.
У меморандумі з МВФ за програмою розширеного фінансування EFF ухвалення закону про відновлення декларування є структурним маяком із терміном виконання наприкінці липня. // Економічна правда