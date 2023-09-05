«Слуги» завалили правку про негайне відкриття декларацій публічних осіб. 55 з них просто «забили» на голосування

Про це повідомив перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

За його словами, дане положення підтримали лише 199 народних депутатів.

“Правка №371 про відкриття одразу публічних є-декларацій: не пройшла – 199 лише голосів”, – зазначив він.

Железняк також оприлюднив результати голосування фракцій по цьому питанню:

Слуга народу – 117

Європейська солідарність – 22

Батьківщина – 5

Платформа за життя та мир 15

За майбутнє – 8

Голос – 17

Довіра – 7

Відновлення України – 1

Позафракційні – 7