Румунські рятувальники шукають українця, який вже декілька днів блукає у горах

Румунська рятувальна служба SPJ Salvamont Maramures у неділю, 20 квітня, вирушила на пошуки 40-річного громадянина України, який подав сигнал лиха в горах Мармароси.

Про це йдеться в заяві рятувальників, повідомляє “Європейська правда”

За інформацією SPJ Salvamont Maramures, 40-річний українець уже кілька днів перебуває у районі перевалу Піп Іван Мармароський із румунського боку.

“Українець зателефонував за номером 112 з проханням про допомогу, стверджуючи, що не може орієнтуватися на місцевості, не має запасів їжі та води”, – кажуть рятувальники.

Чоловікові порадили залишитись на місці, після чого на пошуки вирушила перша група швидкого реагування SPJ Salvamont Maramures.